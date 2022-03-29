حصاد «التموين» اليوم.. افتتاح «أهلا رمضان» في مطروح والوزير أمام البرلمان

أجرت وزارة التموين، بعض الخدمات والأنشطة التى تهم المواطنين نستعرضها فى التقرير التالي:

-شعبة الأدوات المكتبية تناشد بضرورة اعتبار الأدوات المدرسية سلعًا أساسية

ناشدت شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة أحمد أبو جبل، كلا من محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية محمد معيط، بضرورة اعتبار الأدوات المدرسية ضمن السلع الأساسية التي يجب أن توضع في الاعتبار أولويات التدبير من طرف البنوك وأن توضع في أولويات التدبير لما تحتوية هذه السلع من أهمية قصوى في التعليم وتطوير الفكر والابتكار.

https://www.dostor.org/4043012

- افتتاح «أهلا رمضان» الرابع لبيع السلع بأسعار مخفضة في مطروح

افتتح اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح و يرافقه المحاسب حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين بمطروح بإفتتاح المعرض الرابع" أهلًا رمضان" ، بمقر المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة بشارع علم الروم، في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لحلول الشهر الكريم و تحرك الدولة السريع في توفير السلع بالأسواق وإقامة منافذ السلع ومعارض أهلا رمضان، والذي ساهم في السيطرة على الزيادة الملحوظة في أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الظروف العالمية.

https://www.dostor.org/4042823

- «الدلتا للسكر» تكشف تفاصيل مشاركتها بمعارض «أهلا رمضان»

شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى 5 منافذ بمعارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ، بمراكز كفر الشيخ والحامول وسيدى سالم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث يتم طرح كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

https://www.dostor.org/4042679



- وزير التموين أمام البرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة قرارا جديدا، تنفرد "الدستور "بنشره بشأن المخابز و تعديل وإنشاء أرقام الحسابات البنكية لأصحاب المخابز البلدية، وذلك لتحويل الحسابات البنكية المتوقفة لعدد من المخابز من شهر فبراير، بعد عقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز بالهيئة العامة للسلع التموينية وتقديم عدد من أصحاب المخابز تظلمات لوزير التموين، بشأن توقف عدد من التحويلات.

https://www.dostor.org/4042563