صحيفة: مصر تتصدر قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية لدى النمساويين

قالت صحيفة كرونين تسايتونج النمساوية، واسعة الانتشار، إن مصر تتصدر قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية والمفضلة لدى النمساويين الراغبين في قضاء العطلات الصيفية، وخاصة لدى سكان ولاية فورارلبيرك في أقصى غرب النمسا في الوقت الحالي، تزامناً مع أعياد الربيع وعطلة عيد الفصح.

وأشارت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن مصر تعد من أكثر الوجهات رواجاً في النمسا، حيث تتزايد الطلب، لاسيما في مدينة فورارلبيرك، بشكل كبير على أرض الفراعنة بكل ما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة، حتى أنه لم يتبق سوى عدد قليل من الأماكن لحجز رحلة طيران مناسبة أو غرفة في فندق.

وأضافت بعد عامين من الوباء والقيود المتعلقة به، أصيب الكثيرون بحمى السفر، حيث يمكن لأولئك الذين يعشقون السفر أن يتنفسوا الصعداء أخيرًا، ويستغلون الفرصة لحجز رحلة طيران إلى مصر وجزر الكناري ودبي، كونها الوجهات الأكثر شعبية للسفر في عيد الفصح لدى النمساويين، مشيرة إلى أن اختبارات الدخول المتعلقة بالوباء والتطعيمات الآن أصبحت أكثر مرونة وسهولة من ذي قبل، ما يسهل عملية السفر.

ونقلت الصحيفة عن خبير السفر النمساوي Feldkirch Nachbaur، قوله " يرغب سكان فورارلبرج في النمسا في السفر مرة أخرى، وبالرغم من أن الأزمة الأوكرانية قد أثرت بشكل ما على مشهد السفر، إلا أنه يمكن لعملائنا تأمين أسعار رحلات المبكرة إلى الوجهات التي تحظى بشعبية خاصة".