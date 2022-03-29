الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدلتا للسكر» تكشف تفاصيل مشاركتها بمعارض «أهلا رمضان»

الدلتا للسكر
الدلتا للسكر

شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى 5 منافذ بمعارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ، بمراكز كفر الشيخ والحامول وسيدى سالم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث يتم طرح كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
 
وطرحت شركة الدلتا للسكر كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال" بسعر 10.5جنيه للكيلو وطرح السكر المكعبات بسعر 14.5 جنيه للكيلو رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 23 إلى 26 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، كما يتم طرح سكر "سائب" في أجولة زنة 50 كيلو سعر الكيلو 10.25 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع فى منافذ ومعارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية‪ .‬
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه وزير التموين أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة ،حيث يوجد احتياطي استراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية يكفى لعدة أشهر، وأنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.
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‏‪ وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن معارض  "أهلا رمضان" تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن  ،حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تقوم بطرح كميات كبيرة من منتجات السكر "المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية ،وكذلك طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات وأيضا السكر "السائب" بأسعار مخفضة

المواطنين شهر رمضان الدلتا للسكر محافظة كفر الشيخ اتحاد الصناعات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اهلا رمضان

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