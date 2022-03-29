ندوة تعريفية بـ«حياة كريمة» في «تربية رياضية حلوان»

⁦ تربية رياضية بنات حلوان تنظم ندوة تعريفية عن مبادرة حياة كريمة

عقدت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، فعاليات ندوة تعريفية عن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية.

وتطرقت الندوة إلى توضيح تجارب المبادرة للمشروعات الصغيرة حيث تم عرض الحرف اليدوية والتراثية وامثلة لذلك مصنع السجاد اليدوي من مصانع قرية دار السلام بالفيوم، وكذلك الحرف اليدوية والتراثية من قرى النوبة بأسوان، وأن الهدف من المعرض هو المشاركة المجتمعية وإبراز روح العمل التطوعي والتنموي من كل الجهات لخدمة المواطن.

وأوضحت الندوة أنه فور إطلاق الرئيس لمبادرة “حياة كريمة” تحركت كل أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وشرحت الندوة أهداف المبادرة والتى تتمثل فى خدمة قرى ريف مصر وتقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيئية للريف المصرى وخاصة القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية على أعلى مستوى من الجودة.

تتمثل مرتكزات المبادرة في تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني ودعم المجتمعات المحلية في إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.