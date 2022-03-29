حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 29 مارس 2022

قدم موقع "times of india"، حظك اليوم الثلاثاء 29 مارس، لجميع الأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

من المحتمل أن تفتح مصادر جديدة للدخل. ستبدأ استثماراتك السابقة الآن في الدفع من حيث الأرباح. سوف تتحول خسائرك إلى أرباح ، مما يعزز صحتك المالية. قد يتم حل المشكلات الصحية المتعلقة بالوالدين.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

يمكنك تنفيذ خطط عملك بمساعدة شبكتك القوية. قد تحصل على طلب كبير بمساعدة الحكمة. قد يكون هناك تفاهم جيد بينك وبين زوجتك، مما قد يزيد من الانسجام في حياتك المنزلية قد تستمتع الشركيين بلحظاتها السعيدة.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

الوضع الفوضوي اليوم تحت السيطرة أنت مبارك بالقمر. يمكنك بدء أعمالك المؤجلة، قد تحصل على أجر عملك الشاق هناك بعض المكاسب في عملك والتي قد تعزز تمويلك قد تنفق المال على المصنوعات اليدوية أو الأدب يمكنك أيضًا التخطيط للسفر إلى الخارج.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

قد لا تشعر أنك على ما يرام ، قد تكون لديك مشاكل صحية. مما قد يؤثر على مهنتك وحياتك المنزلية. من المحتمل أن تكون منزعجًا بسبب مشاكل صحية للزوج / الزوجة قد يتم اختبار صبرك عدة مرات. يُنصح بعدم القيام باستثمارات في مشاريع تجارية جديدة، وإلا فقد تواجه خسائر ينصح الطلاب بتجنب الخيال ويجب أن يعملوا بجد في دراستهم.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

قد تكون قادرًا على اتخاذ قرار سريع في الجبهة المهنية قد تتوقع الحصول على فرص جديدة فيما يتعلق بالعمل، مما قد يعزز مستوى ثقتك بنفسك ومن المحتمل أن تبدأ بعض الابتكارات الجديدة بمساعدة شريكك، مما قد يزيد من عملك في المستقبل القريب.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

قد تؤدي أداءً جيدًا في العمل وتتوقع بعض الترقيات أو النقل من حيث المكاسب، قد تخطط أيضًا لتغيير الوظيفة الحالية. قد تكون علاقاتك مع الاستهجان تعزز الآن سيتم حل القضايا الصحية المزمنة الآن مما قد يجعل عائلتك سعيدة.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

اليوم ستكون الأمور تحت السيطرة، ستستمتع بعملك، وسيكون تركيزك جيدًا مما سينعكس على طريقتك في العمل ستساعدك حكمتك على المضي قدمًا في اتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق بالمهنة ستبدأ استثماراتك السابقة في الدفع الآن.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تشعر بخيبة أمل من الوظيفة الحالية في العمل أو المنزل قد لا تستمتع بأي لحظة قد تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة في شراء بعض الأشياء التي لا قيمة لها، والتي قد تؤثر على مدخراتك من المحتمل أن تخطط للهجرة من المكان الحالي يُنصح بالعناية بصحة والديك.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد تتخذ قرارات سريعة جدًا، مما قد يعود عليك بفوائد في الحياة اليومية، قد تتخذ بعض القرارات الصعبة بمساعدة زملائك ، ومن المحتمل أن تحقق النجاح بسهولة قد يتم حل النزاعات المتعلقة بالممتلكات بين الأشقاء قد تتوقع أيضًا بعض الرحلات القصيرة.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

لقد نصحت اليوم بالتحكم في صراحتك، فقد يؤثر حديثك الفضفاض على الأشخاص من حولك قد تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة في شراء بعض الأشياء التي لا قيمة لها من المحتمل أن يعمل عقلك بسرعة كبيرة، يُنصح باتخاذ أي قرار مهم بالصبر.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

أنعم القمر عليك وقد تتحول خيبة الأمل في اليومين الماضيين إلى سعادة يمكنك الاستمتاع بالحياة المهنية والشخصية ، وقد تساعدك شبكتك على إكمال مشاريعك المؤجلة من المحتمل أن تبدأ مشروعًا جديدًا بمساعدة أشقائك وقد تدعمك شبكتك في كل خطوة.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

قد تشعر بالسلبية من حولك قد تشعر بنفاد الصبر، من المرجح أن يضيع التركيز على الأهداف من المحتمل أن تتباطأ قبضتك على مشاريعك ، مما قد يكون سببًا للخسارة في العمل أو العمل قد تلاحظ أيضًا بعض الانفصال عن مسؤولياتك ، مما قد يؤثر على روتينك اليومي.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.