أراب نيوز: مصر تسعى لتنشيط السياحة الثقافية

قالت صحيفة"أراب نيوز"، إن مصر تسعى لتنشيط السياحة وجذب المزيد من السياح من حول العالم، كما تسعى إلى تنشيط السياحة الثقافية.

وتابعت الصحيفة: "لقد اتخذت مصر العديد من الإجراءات من أجل تنشيط قطاع السياحة، منها خفض الإيجار وأسعار التذاكر".

وقالت: "لقد قرر المجلس الأعلى للآثار تنفيذ إجراءات مختلفة لدعم السياحة الثقافية في البلاد، وتشمل الإجراءات خفض إيجار البازارات في المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس وصندوق إنقاذ آثار النوبة، إلى النصف في أبريل ومايو ويونيو من هذا العام".

كما وافق المجلس على الاستمرار في منح خصم بنسبة 50٪ على تذاكر السفر للمناطق الأثرية والمتاحف في جميع محافظات صعيد مصر.

وتابعت: تحاول الحكومة إحياء قطاع السياحة وتطويره والبحث عن مصادر بديلة، لاسيما مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كان كلًا من السياح الروس والأوكران من أهم وأكثر السياح في مصر.

وأبرزت الصحيفة تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "نحن.. مستمرون في العمل لتوفير الدعم المطلوب للحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأحداث الجارية في جميع أنحاء العالم، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية".

كما قدم خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى مدبولي مقترحات لجذب المزيد من السائحين.

يأتي هذا فيما رشحت مجلة "ترافل ويكلي" السياحية الأمريكية الشهيرة، مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل 5 عطلات ساحلية في الشرق الأوسط.

وقالت المجلة، إن شرم الشيخ هي عبارة عن جيب شبه استوائي على حافة صحراء سيناء، وتقع على بعد خمس ساعات بالطائرة من المملكة المتحدة، وتضم سلسلة من الخلجان الذهبية.

وتابعت المجلة الشهيرة، أن شرم الشيخ وجهة مثالية لممارسة أنشطة الغوص والغطس، بالإضافة إلى مطاعم تطل على النخيل ومطاعم على السطح ومقاهٍ ذكية.

وتابعت: "الفنادق هناك ميسورة التكلفة والرحلات الصحراوية عبر الدراجات الرباعية والجمال شائعة لدى الزوار".

كما رشحت المجلة كلا من: مدينة العقبة في الأردن، والعاصمة مسقط في سلطنة عمان، وجزيرة السعديات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة البحرينية المنامة.