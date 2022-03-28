الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «مصر ـ الفيوم» الصحراوى

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الفيوم الصحراوي.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى مروع ومتوفى ومصابين بدخلة الجبانات بطريق مصر الفيوم الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين ، وجرى نقل المصابين لمستشفى الهرم  لتلقى العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

شخص مصرع حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مصر الفيوم الصحراوي

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