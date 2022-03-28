سجن حمو.. تعرف على قصص الأحكام القضائية ضد مطرب المهرجانات

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد حمو بيكا وعمرو كمال بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة براءة الراقصة لوردينا فى واقعة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه بسبب فيديو "إنتى معلمة".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسرى.

أصل الحكاية

ترجع أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات العام الماضى بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال والراقصة البرازيلية لوردينا ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعى وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها.

وأرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التى تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية.

سجن وتنازل

وأصدرت محكمة فى 2020 قراراً بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وإيقاف تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة عامين في قضية سب نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وجاء قرار المحكمة بعدما أحضر المتهم محمد محمود مصطفي الشهير بـ“حمو بيكا“ تصالحًا وتنازلًا من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر قبل النطق بتأييد الحكم.

الحبس عامين

وبسبب اتهامه بسب وقذف هانى شاكر الذي تصالح وتنازل عن المحضر لحماية بيكا من السجن حكم على فنان المهرجانات بالسجن عامين مع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الخلاف بين بيكا ونقابة الموسيقيين بسبب رفض الأخيرة انتسابه للنقابة وعدم التصريح له بإقامة المهرجانات الشعبية نظرا لاحتواء أغانيه على ألفاظ خارجة.

على إثر ذلك هدد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتحطيم نقابة المهن الموسيقية إذا استمر امتناعها عن منحه تصاريح بإقامة حفلات، إضافة إلى اتهام النقابة بتلقي رشاوى.