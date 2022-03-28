الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بقيادة السيارات والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين تقودها أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع تحسن المعنويات بفعل آمال باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين تعرضت شركات النفط لضغوط من هبوط حاد في أسعار الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة ليصبح على مبعدة حوالي ثمانية بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير.

وقادت المكاسب أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل المرافق والتشييد.

ولم تظهر موجة مبيعات في سوق السندات بمنطقة اليورو أي علامات على التباطؤ ويتوقع متعاملون ما يصل إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في غضون عام.

وهبطت أسهم شركات النفط 2.1 بالمئة لتسجل أسوأ جلسة لها في حوالي أربعة أسابيع مع هبوط أسعار الخام أكثر من 9 دولارات للبرميل. 

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعام الحالي إلى 3.3 بالمئة من 4.4 بالمئة في توقعاتها السابقة، قائلة إن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا سيلحق ضررا بالقدرة الشرائية للأسر. 

أوكرانيا منطقة اليورو اسعار الطاقة الأسهم الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العمدة الثقافي!

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

سمر فرج فودة

الخطة ٧١٧

محمود خليل

علاقة قديمة متجددة

ماجد حبته

كوكب اليابان الصديق

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

صور

زكريا عزمى يؤدى واجب العزاء فى رجائى عطية

عزاء الفنان أحمد حلاوة

عزاء نقيب المحامين رجائى عطية

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير