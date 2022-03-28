أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بقيادة السيارات والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية

ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين تقودها أسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مع تحسن المعنويات بفعل آمال باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين تعرضت شركات النفط لضغوط من هبوط حاد في أسعار الخام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة ليصبح على مبعدة حوالي ثمانية بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير.

وقادت المكاسب أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل المرافق والتشييد.

ولم تظهر موجة مبيعات في سوق السندات بمنطقة اليورو أي علامات على التباطؤ ويتوقع متعاملون ما يصل إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في غضون عام.

وهبطت أسهم شركات النفط 2.1 بالمئة لتسجل أسوأ جلسة لها في حوالي أربعة أسابيع مع هبوط أسعار الخام أكثر من 9 دولارات للبرميل.

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعام الحالي إلى 3.3 بالمئة من 4.4 بالمئة في توقعاتها السابقة، قائلة إن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا سيلحق ضررا بالقدرة الشرائية للأسر.