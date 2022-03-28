الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى في محافظة الغربية 3 أشخاص بالإعدام شنقاً بتهمة خطف عاملة في مصنع ملابس جاهزة واغتصابها وتصويرها دون رضاها.

تفاصيل الواقعة في القضية رقم 10842 لسنة 2021 جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم 1462 لسنة 2021 كلي شرق طنطا إلى شهر مايو من العام الماضي، كانت بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من "أمل . س" عاملة بمصنع ملابس جاهزة، تبلغ من العمر 43 عاما، ومقيمة بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة، يفيد بأنها حال استقلالها مركبة التوك توك أثناء عودتها من محل عملها بقرى سندسيس بدائرة مركز سمنود، قام 3 أشخاص باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية والاعتداء عليها وسرقتها كرهاً عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

على الفور، شُكِّل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، وتبين من التحريات صحة الواقعة وتحديد هوية المتهمين وهم "أ. ي" المتهم الأول، "أ. ن" المتهم الثاني، و"س. ع" المتهم الثالث.

وتبين من التحريات أن المتهم توجّه إلى حيث مكان عمل المجني عليها بأحد مصانع الملابس الجاهزة بقرية سندسيس بدائرة مركز سمنورد، وطلب توصيلها لمحل إقامتها حيث هو من كان يقوم بتوصيلها من وإلى العمل ثم قام باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية وقام بالاتصال بالمتهم الثاني والثالث وقاموا بالاعتداء عليها بالتناوب وسرقتها كرهاً عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

محكمة جنايات المحلة الكبري الغربية 3 أشخاص الإعدام شنقا خطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

النيابة العامة تأمر بحبس اثنين والقبض على آخر فى واقعة قتل مصطفى سراج

غدًا.. نقل مشجعى المنتخب الوطنى على متن رحلة خاصة إلى داكار

موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق بعد رحيله صباح اليوم

وزير التموين: صرف السلع التموينية لشهر أبريل بالتزامن مع بداية رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون.. والخرافة

جمال-أسعد

نحن.. والمواجهة الاقتصادية

لواء. محسن الفحام

المسئولية المشتركة

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية- الأوكرانية

كيف نفذ فلسطينيون يحملون جنسيات إسرائيلية هجمات تحت رادار الشاباك ؟

إسرائيل: الاجتماع السداسي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير