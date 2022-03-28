الإعدام لـ3 اختطفوا عاملة واغتصبوها فى سمنود

عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى في محافظة الغربية 3 أشخاص بالإعدام شنقاً بتهمة خطف عاملة في مصنع ملابس جاهزة واغتصابها وتصويرها دون رضاها.

تفاصيل الواقعة في القضية رقم 10842 لسنة 2021 جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم 1462 لسنة 2021 كلي شرق طنطا إلى شهر مايو من العام الماضي، كانت بتلقي مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من "أمل . س" عاملة بمصنع ملابس جاهزة، تبلغ من العمر 43 عاما، ومقيمة بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة، يفيد بأنها حال استقلالها مركبة التوك توك أثناء عودتها من محل عملها بقرى سندسيس بدائرة مركز سمنود، قام 3 أشخاص باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية والاعتداء عليها وسرقتها كرهاً عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.

على الفور، شُكِّل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، وتبين من التحريات صحة الواقعة وتحديد هوية المتهمين وهم "أ. ي" المتهم الأول، "أ. ن" المتهم الثاني، و"س. ع" المتهم الثالث.

وتبين من التحريات أن المتهم توجّه إلى حيث مكان عمل المجني عليها بأحد مصانع الملابس الجاهزة بقرية سندسيس بدائرة مركز سمنورد، وطلب توصيلها لمحل إقامتها حيث هو من كان يقوم بتوصيلها من وإلى العمل ثم قام باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية وقام بالاتصال بالمتهم الثاني والثالث وقاموا بالاعتداء عليها بالتناوب وسرقتها كرهاً عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.