بدء أعمال رصف الطريق الدائري بمركز أبو قرقاص بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء أعمال رصف الطريق الدائري بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك بداية من طريق الشيخ مبارك بامتداد شارع مكة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة لها، مع الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، بهدف رفع الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال رصف الطريق الدائري

من جانبه، تابع اللواء محمد عزت رئيس المركز، بدء تنفيذ أعمال الرصف بداية من طريق الشيخ مبارك حتي امتداد شارع مكة، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، لتحقيق كافة جوانب التنمية الشاملة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين. حيث سيساهم الطريق في تقليل الازدحام المروري ويعمل على خلق سيولة مرورية بالمدينة.

أعمال رصف الطريق الدائري

وشدد رئيس المركز على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

أعمال رصف الطريق الدائري

وكان رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص قد قام بجولة تفقدية علي عدد من المشروعات الخدمية الجارية بقرية بنى حسن الشروق لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حيث بدأ رئيس المركز جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي كما تفقد مركز الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بني حسن الشروق والقرى التابعة.

أعمال رصف الطريق الدائري

أعمال رصف الطريق الدائري