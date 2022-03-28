أخبار فاتتك| ارتفاع درجات الحرارة اليوم ورصيد لقاحات كورونا يكفي

تنوعت أخبار الساعات الماضية ما بين قرارات خاصة بوزارة السياحة وأيضًا أخبار خاصة بالفن في هذا السياق ترصد "الدستور" أخبار بعد منتصف الليل.



الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. والربيع سيشهد تقلبات جوية حادة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي ابتداء من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية علي القاهرة الخميس المقبل، كما تسجل 34 السبت المقبل على القاهرة الكبرى بينما تصل درجات الحرارة 39 في جنوب الصعيد.



درجات الحرارة وتقلبات الجو

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع سيشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة في حالة الطقس هذا العام، وتظهر تلك التقلبات بين درجات الحرارة الصغرى خلال الليل والعظمى نهارًا والتي قد تصل إلى أكثر من 10 درجات.

وفي الوقت نفسه توقعت هيئة الأرصاد اليوم الإثنين، سيشهد طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل ومحافظة الغربية بينما تشهد السواحل الشرقية، طقس متوسط فيما تشهد جنوب سيناء وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة ، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية .



درجات الحرارة المتوقعة

وتستعرض “الدستور” درجات الحرارة اليوم الإثنين وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الكبرى 23 الصغرى 12.

الإسكندرية الكبرى 21 الصغرى 12.

وادي النطرون الكبرى 23 الصغرى 11.

طنطا الكبرى 23 الصغرى 11.

شبين الكوم الكبرى 23 الصغري 11.

دمنهور الكبرى 23 الصغرى 12.

بلطيم الكبرى 21 الصغرى 11.

مطروح الكبرى 19 الصغرى 12.

السلوم الكبرى 19 الصغرى 9.

سيوة الكبرى 24 الصغرى 9.

بورسعيد الكبرى 20 الصغرى 13.

دمياط الكبرى 18 الصغرى 11.

الزقازيق الكبرى 23 الصغرى 10.

المنصورة الكبرى 22 الصغرى 11.

الإسماعيلية الكبرى 23 الصغرى 11.

السويس الكبرى 22 الصغرى 11.

نويبع الكبري 23 الصغرى 14.

طابا الكبرى 21 الصغرى 13.

كاترين الكبرى 16 الصغرى 4.

شرم الشيخ الكبرى 26 الصغرى 15.

الغردقة الكبرى 26 الصغرى 14.

مرسى علم الكبرى 26 الصغرى 15.

الأقصر الكبرى 32 الصغرى 11.

أسوان الكبرى 33 الصغرى 12.

أبوسمبل الكبرى 32 الصغرى 11.

الوادى الجديد الكبرى 32 الصغرى 11.

وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة

شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة المقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 بالإمارات العربية المتحدة.

وتجمع النسخة الثانية من منتدى المرأة في الحكومة أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين من النساء وصنّاع القرار من دول المنطقة والعالم والمنظمات الدولية. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية دور المرأة في الحكومة ورفع نسب مشاركتها في كافة مجالات العمل الحكومي وتحفيز الحكومات على تنمية جيل من القيادات الحكومية النسائية حول العالم، وزيادة نسبة مشاركتها في صنع القرار وفي المناصب العليا في الحكومة.

يناقش المنتدى عددًا من المحاور المرتبطة بمشاركة المرأة في القطاع الحكومي ونجاحها في إدارة وقيادة المنظمات والهيئات الدولية، ودورها في تنمية المجتمعات.

ويضم منتدى المرأة في الحكومة مجموعة من الجلسات، وتشارك الدكتورة هالة السعيد في جلسة بعنوان "ما هو دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي حول العالم؟"، وفي جلسة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات".

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات هي أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، تعمل كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة، تجمع القمة الحكومية قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية.

وتنطلق اليوم الإثنين، فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022، في مركز دبي للمعارض، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتعقد جلسات القمة علي مدار يومي 29 و30 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.



مصر ترأس اجتماع اللجنة الإقليمية للسياحة

وصل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إلى مصر، أمس الأحد، في إطار مشاركته في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة في دورته الثامنة والأربعين، والتي تترأسها وتستضيفها مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وستُعقد اجتماعاتها على مدار يومي 28 و29 مارس الجاري بمدينة القاهرة.



وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة لمدة عامي 2022 و2023، وباستضافة هذه الدورة هذا العام، خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ 47 لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي قد شارك به الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.



لماذا تصدرت مها أحمد التريند؟

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا، مطالبة بهدية عيد الأم، وذلك عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، لتعلن بذلك الصلح بينهما بعد خلاف كبير.

ووقالت مها: "يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الأم.. خلى بالك داخل علينا رمضان هتبقى هدية عيد الأم وياميش رمضان.. إنت حر.. كل سنة وأنت طيب ياقلب أختك ورمضان كريم".

وتصدرت الفنانة مها أحمد الترند العام الماضي، بسبب تصريحاتها ضد الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، بعد قرار وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.

وقالت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى: "عوضي على الله.. دي الجملة اللي دايما بقولها لما تتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على.. إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مابيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وأضافت: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعًا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما (مخدماتية للأستاذة)".

وعلق وقتها النجم أحمد السقا على الهجوم من قبل الفنانة مها أحمد عبر حسابه الشخصي: "العشرة بتحكم الواحد والعيش والملح عقد وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة مها" .



تخفيضات على تذاكر المواقع الأثرية

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروعات الأثرية لدفع العمل بها، والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الأثرية.

وخلال الاجتماع، اتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات لدعم منتج السياحة الثقافية؛ شملت الموافقة على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة، بنسبة 50%، خلال أشهر كل من أبريل ومايو ويونيو 2022، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنح تخفيض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدخول الكاملة للمصريين والأجانب بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، والذي سبق ووافق عليه مجلس الإدارة في عاميه السابقين، بجميع محافظات الصعيد من بني سويف إلى أسوان، بالإضافة إلى محافظتي الوادي الجديد والفيوم، خلال أشهر كل من يونيو ويوليو وأغسطس 2022، بحيث يتم تطبيق سعر موحد لجميع المصريين والأجانب وهو سعر تذاكر الطلاب.



قرار عاجل لوزير الصحة

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار “100 مليون صحة”.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار - خلال فعاليات إطلاق المبادرة- أن هذه المبادرة تعد امتدادًا لمبادرة "القضاء على مرض فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر 2018، تحت مظلة "100 مليون صحة" لدعم صحة مواطنينا وأمنهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المبادرة قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للمسح القومي، معبرًا عن الفخر بالنموذج المصري في تبك الحملة، والتي أسفر عن تقديم جمهورية مصر العربية لملف الإشهاد الدولي لخلوها من الفيروسات الكبدية لمنظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي 2021.

وقال إن المبادرة تأتي كحلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادارت الكشف المبكر عن الأوارم السرطانية، والتي تشمل مبادرة "دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، منوهًا إلى اعتزام الوزارة إضافة برامج جديدة، للكشف المنتظم وعلاج سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.



رصيد من لقاحات كورونا

استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، تقريرًا حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا فى مصر.

وأشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محليًا، جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظرًا لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، ويقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشرًا جيدًا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة.