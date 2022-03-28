أوسكار 2022.. «Encanto - الفائز» يحصد جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة

حاز فيلم الأنيميشن Encanto - الفائز، بجائزة الأوسكار 2022 لأفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول عائلة سحرية في جبال كولومبيا.

وعبر القائمون على الفيلم عن سعادتهم بالجائزة، وقالت ستيفاني بياتريز بطلة الفيلم:" أنا فخورة جدًا بأن أكون جزءًا من فيلم يضع شخصيات جميلة ومتنوعة في المقدمة وفي المنتصف - وأن الناس في كل مكان يرون أنفسهم في الفيلم".

جائزة الفيلم الوثائقي القصير

فيما فاز فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.

يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من وفاة هاريس، التي سجلت أول مرة فى تاريخ كرة السلة للسيدات في الألعاب الأولمبية وكانت أول امرأة يتم صياغتها رسميًا من قبل فريق الدوري الأميركي للمحترفين.

جائزة أفضل ممثل مساعدة

وفازت الممثلة أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story.





فيما فازت ملحمة الخيال العلمي "ديون" DUNE للمخرج دنيس فيلنوف بأربع جوائز أكاديمية ، الصورة، والموسيقى، الأداء الصوتي.

وبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 يوم الأحد بعيدًا عن الكاميرا ، حيث تم توزيع الجوائز الثمانية الأولى في الليلة على مسرح دولبي قبل بدء البث التلفزيوني ABC ، ​​بدءًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وافتتحت الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز، لاعبتا التنس الشهيرتان، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بتقرير من مسقط رأسهما في كاليفورنيا، وقدمتهما المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، وهما اللتان يدور حولهما فيلم KING RECHARD.

وتم ترشيح فيلم "الملك ريتشارد" - قصة كيف ابتكر ريتشارد ويليامز والد أختين ويليامز خطة أدت إلى صعود بناته من كومبتون، كاليفورنيا، إلى قمة عالم التنس - لستة جوائز أكاديمية.