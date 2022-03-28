الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع البريطانية تسلّم إستونيا معدات وتجهيزات عسكرية

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن فرقاطتي "نورثمبرلاند" و"ريتشموند" نقلتا معدات وتجهيزات عسكرية إلى إستونيا، حيث تتمركز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات بقيادة المملكة المتحدة.

 

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية فقد شاركت سفن البحرية الملكية وطائرة "بوينغ P-8" بوسيدون المضادة للغواصات في تدريبات مشتركة مع قوات الدنمارك ولاتفيا وليتوانيا والسويد وإستونيا في بحر البلطيق.

 

وقال الجنرال البريطاني جيم موريس: "مثل هذه الأنشطة في بحر البلطيق معتادة بالنسبة لنا ولشركائنا في القوات المشتركة في إحدى المناطق الجغرافية الرئيسية لدينا". ووفقا له فإنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حرية الملاحة في بحر البلطيق".

 

وفي فبراير، أرسلت بريطانيا دبابات ومدرعات إضافية إلى إستونيا، وضاعفت أيضا حجم وحداتها في إستونيا، ليصل إلى 1800 جندي.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية  عن أن لندن ستقدم إمدادات غذائية حيوية بقيمة مليوني جنيه إسترليني للمناطق الأوكرانية المحاصرة.

 

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن "وزيرة الخارجية ليز تراس، أكدت اليوم أن المملكة المتحدة بصدد تقديم مليوني جنيه إسترليني من الإمدادات الغذائية الحيوية لمناطق أوكرانيا التي تحاصرها القوات الروسية".

 

وأضافت أن "الإمدادات تأتي بطلب مباشر من السلطات الأوكرانية، وستقوم بريطانيا بتمويل تبرع سريع يشمل الأغذية المجففة والسلع المعلبة والمياه".

 

وتابعت الوزارة أن "حمولة 25 شاحنة سيتم إيصالها إلى أوكرانيا برًا وعبر السكك الحديدية من المستودعات في بولندا وسلوفاكيا خلال الأيام القادمة".

 

وأشار بيان الوزارة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

 

يأتي التبرع في إطار 400 مليون جنيه إسترليني تعهدت بريطانيا بتقديمها لأوكرانيا على هيئة مساعدات اقتصادية وإنسانية، تتضمن حزمة بقيمة 220 مليون جنيه إسترليني مخصصة لهيئات الإغاثة العاملة على الأرض.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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