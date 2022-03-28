الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس يتعهد بإجراءات «دراماتيكية» ضد استخدام أسلحة كيماوية بأوكرانيا

شولتس
شولتس

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باتخاذ إجراءات "دراماتيكية" إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولتس قوله إن "استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيماوية يجب ألا يحدث"، مشيرا إلى أنه بحث هذه المسألة في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد المستشار على أن "هذا من شأنه أن يترتب عليه عواقب وخيمة، ونحن متحدون في أننا سنرد بإجراءات دراماتيكية".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن دول الحلف تخطط لتزويد أوكرانيا بوسائل تقنية "قادرة على اكتشاف الهجمات الكيماوية والبيولوجية".

وكشف خبراء من القوات المسلحة الروسية في 24 مارس، عن حقائق جديدة بشأن تورط وزارة الدفاع الأمريكية في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

كما سبق لروسيا وأعلنت تخلصها التام من السلاح الكيميائي، وأخطرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بذلك، وتطالب واشنطن بالتخلص من مخزوناتها الكيميائية لعدم جدوى استخدامها، وخطرها تخزينها على البيئة.

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