الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليالي «يفتوشينكو» بالقاهرة: عدد خاص بـ«الهلال».. ووقع في غرام راقصة درجة ثالثة

يفجيني يفتوشينكو
يفجيني يفتوشينكو

فى العام 1967، زار يفجيني يفتوشينكو (18 يوليو 1932 - 1 أبريل 2017) أحد أبرز الروائيين والشعراء وكتاب السيناريو الروسيين من أصل أوكراني، القاهرة، فى جولة استغرقت عدة أيام قام خلالها بزيارة المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف والجامعات، والتقى بأبرز الشعراء المصريين، وأقيمت له عدة أمسيات شعرية حضرها جمهور غفير من النخب المثقفة.

خلال زيارة "يفتوشينكو" أصدرت مجلة الهلال عددا خاصا عن الشاعر، ضم ترجمة حياته و مجموعة مختارة من قصائده، ترجمها الى العربية عدد من الشعراء المصريين وفي مقدمتهم الشاعر المبدع الراحل صلاح عبد الصبور.

ليالى الشاعر الروسى فى القاهرة خلال زيارته فى ستينيات القرن الماضى تضمنت بعض الطرائف التى كشف عنها التشكيلي الكبير حلمى التوني، والذي رافقه خلال رحلته.

وقع فى غرام راقصة درجة ثالثة وتغزل فيها

عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، كشف التشكيلى الكبير حلمى التونى الذى رافق "يفتوشينكو" خلال زيارته عن ابرز طرائفه الشاعر الأشهر حول العالم؛ قائلاً :" عرفت الشاعر الروسي الشهير (يفتوشينكو) ورافقته فى زيارته للقاهرة فى الستينات، وهو يشبه محمود درويش شكلا وطباعا، ومن طرائف هذه الزيارة أنى صاحبته إلى ملهى ليلى فى صحراء الهرم بليله مقمرة فتصور أنه انتقل إلى أجواء ألف ليلة وليلة، ووقع فى غرام راقصة مصرية درجة ثالثة وراح يلقى عليها شعر الغزل باللغة الروسية وهى لا تفهم شيئاً وترد عليه بضحكات ماجنة مرددة عبارة (يوه جتك ايه يا منيل) !!".

ترجمت قصائده لأكثر من سبعين لغة من لغات العالم

ترجمت قصائد "يفتوشينكو" الى أكثر من سبعين لغة من لغات العالم، و هو متنوع المواهب، فقد كتب الى جانب الشعر عددا كبيرا من المسرحيات و السيناريوهات السينمائية وعدة روايات أدبية ومقالات نقدية،اضافة الى عمله كمخرج و ممثل سينمائي. 

من هو يفتوشينكو؟

"يفتوشينكو" بدأ نشاطه بكتابة الشعر في عام 1949 فى عهد الزعيم السوفيتي الراحل نيكيتا خروشوف، ثم في عام 1952 أصدر أول كتاب له بعنوان "كشافة المستقبل"، وأصبح أصغر عضو في اتحاد الكتاب في الاتحاد السوفييتي، و انتقل سنة 1991 للعيش في الولايات المتحدة.

يفجيني يفتوشينكو مجلة الهلال صلاح عبد الصبور حلمي التوني نيكيتا خروشوف

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