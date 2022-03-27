الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس زوج 6 أشهر وتغريمه 290 ألف جنيه بسبب تلف منقولات زوجته

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، الأحد، قرارًا يقضي بحبس زوج 6 شهور، بسبب تلف منقولات زوجته وإلزامه بردها بقيمة 290 ألف جنيه، وذلك بعد تعنته في تنفيذ الحكم بتمكينها منه، وقيامه بإتلافها، وذلك بعدما قدمت المدعية كافة المستندات التي أثبتت تهديده لها وامتناعه عن تسليمها المنقولات.

كانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية ذكرت فيها دائمًا ما كنت ما امتثل لأوامره، لكنه قرر طردي للشارع وعنفني وأساء لي وتسبب بتدهور حالة أولاده النفسية، وذلك بعد أن وقع في حب سيدة أخري وتزوج بها ومنحها شقي عمرنا، وتخلف عن الإنفاق على أطفالي طوال 8 شهور ورفض كافة الحلول الودية، وطالبني بالتنازل عن حقوقي، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة، أو توفير بديل مناسب له".

وكشفت الدعوى وفقا لما سردته الزوجة، أنه دمر حياتها، وسلبها شقي عمرها، وشوه سمعتها ولاحقني بدعاوي كيدية للحبس وإلزامي ببيت الطاعة ليسقط حقوقى، لاكتشف غشه وتدليسه ومحاولته سرقة حقوقي.

تابعت: عندما تقدمت بشكوي ضده قرر إقامة بلاغات ضدي، بادعاءات كيدية، وسرق أموال كنت أحتفظ بها برفقته تجاوزت حصلت على مبالغ تعدت 140 ألف جنيه، ووضعه يديه على المصوغات والمنقولات".

محكمة جنح أكتوبر دعوى قضائية رفض تنفيذ حبس زوج ادعاءات اليوم الأحد 6 أشهر

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