«فرحك في مصر».. مشروع طلاب إعلام القاهرة لسياحة الزفاف

"ليه متعملش فرحك في مصر"، كلمات جالت في ذهن، طلاب كلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة، ليحولوها إلى واقع ملموس من خلال مشروع التخرج الخاص بهم، والذي يعمل على الترويج لسياحة الزفاف في مصر.



يتجاوز حجم قطاع سياحة الزفاف ٩٠ مليار دولار عالميًا ، وأكثر من ٤،٥ مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط. نؤمن بقدرة مصر على تصدر هذا السوق من خلال الترويج لها من منظور جديد، وإضافة نمط سياحي جديد بها يمكنه أن يعود على مصر بعائد اقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.



يعمل على هذا المشروع 14 طالبا، الذين قرروا العمل على هذا المشروع، بعدما لفت نظرهم صورة لعرس مصري والعروسين من البرتغال، الأمر الذي جعلهم يطورون الفكرة ويعملون على التسويق لسياحة الزفاف في مصر، خاصًة وأن مصر تمتلك رصيد للحضارة يسمح لها أن تكون واجه لسياحة الزواج بشكل كبير- على حد تعبير نوران الدالي، 21 عام، الطالبة بكلية إعلام شعبة اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة.

فريق الترويج لسياحة الزفاف بكلية الإعلام جامعة القاهرة





تسير خطة سياحة الزفاف بطريقتين مختلفتين، الأولى: هي جولات سياحية وحفل صغير في حال حضور العروسين فقط، والثانية: هي تنظيم جولة في العديد من الأماكن السياحية، وتنظيم حفل زفاف، وتستمر هذه الطريقة لأكثر من 5 أيام، وهنا في حال حضور العروسين وأهلهم وأصدقائهم وجيرانهم.



أوضحت" نوران"، أن فكرة سياحة الزواج أمر في غاية الأهمية لكن وسائل الإعلام، والجهات المعنية، لا تروج له بالصورة التي تجعل مصر قبلة لحفلات الزواج العالمية، على الرغم من أن مصر تمتلك كل المؤهلات، كالطقس اللطيف طوال العام، والأماكن السياحية، والساحلية الخلابة.





فريق الترويج لسياحة الزفاف بكلية الإعلام جامعة القاهرة

" أصنع التاريخ"، كان هذا الشعار الذي اختاره فريق مشروع التسويق لسياحة الزفاف في مصر على الموقع الإلكتروني الخاص بهم، عقبت" نوران": قررنا نعمل مرجع كبير يسمح لأي أجنبي أن يعرف كل تفاصيل إقامة فرحه في مصر، ونساعده أنه يوصل لكل التفاصيل اللي محتاج يعرفها، وأول منشور كان تحت عنوان ( ليه تعمل فرحك في مصر؟)، والثاني ( أيه الإجراءات اللي لازم تعملها علشان تقدر تنظم فرحك في مصر؟).





أضافت، أنهم قرروا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي- الفيس بوك-، وتويتر، وموقع تبادل الصور- الانستغرام-، وكذلك بعض الفيديوهات التوضحية، والتي تشرح تفاصيل سياحة الزفاف في مصر، وتظهر بعض الأماكن المقترح إقامة الأفراح فيها، وأكدت أنهم تواصلوا من هيئة الترويج للسياحة، وأبدوا اعجابهم بالفكرة، وأشارت أن الفريق يفكر في استمرار العمل على هذا المشروع حتى بعد التخرج.



لوجو المشروع





وفي ذات السياق، قالت ألاء فوزي، دكتورة بكلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة، إنها سعيدة لإشرافها على مشروع سياحة الزفاف، الذي ينظمه أمهر طلاب الكلية، وأن الفكرة قائمة على إعادة الترويج بشكل مختلف للأماكن السياحية في مصر، بحيث تكون قبلة لأعراس الأجانب، معقبه:" هذا الملف يحتاج لاهتمام كبير من الجهات المعنية حتى يتم التسويق لمصر بهذه الطريقة الجديدة".



تابعت: الأرقام العالمية بتقول أن فيه دول مجاورة كاليونان- على سبيل المثال لا الحصر-، تجني الملايين سنويًا من وراء سياحة الزفاف، أوضحت، أن الطلاب نفذوا استبيان للأجانب خلال عملهم على المشروع، لمعرفة الطرق المثلى للترويج لسياحة الزفاف في مصر، وأنهم يستخدمون كافة طرق التواصل للترويج لأفكارهم.