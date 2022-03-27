مع عمليات التسكين المستمرة.. كيف تمر الحياة على أهالي «الأسمرات»؟

يوم تلو الآخر تتخلص الدولة من العشوائيات بشكل كبير، من خلال إعادة التخطيط الجيد لها، ونقل سكان تلك المناطق العشوائية إلى أماكن أخرى أكثر أمانًا، وتوفير لهم سبل الحياة الكريمة، ما يساهم في خروج مصر من حزام العشوائيات.

ويدلل على ذلك ما يحدث الآن، حيث أن عمليات التسكين التي تقوم بها الدولة للمناطق العشوائية أصبحت مستمرة، فلا تمر فترة حتى تقوم بنقل عدد من المواطنين إلى أماكن آمنة، والتي تعتبر بمثابة سكن بديل لهم مقارنة بالعشوائيات التي كانوا يقطنوا فيها خلال السنوات الماضية.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من إخلاء 7 عقارات وهدمها جزئيًا بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة العشوائية بمصر القديمة، كما تم تسكين 32 أسرة مستحقة بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالي بمدينة سكنية متكاملة الخدمات ( كومباوند الخيالة) الواقع بحي البساتين.

ونوهت المحافظة بأن إجمالي العقارات التي تم إزالتها منذ بدء الأعمال وصلت الى 121 عقار من إجمالي 520 عقارا، وإخلاء 430 أسرة مستحقة من إجمالي 1660، مع استمرار الأعمال اليومية على قدم وساق لحين الانتهاء من الإزالات وتسكين الأهالي بكومباوند الخيالة المدينة الحضرية الآمنة متكاملة الخدمات.

صفاء محمد، إحدى ساكنات حي الأسمرات، والتي ترى أن أهم ما يميز تلك الأحياء السكنية هي وصول مبادرات مثل كلنا واحد وتحيا مصر إليها، والتي يتم فيها إعطاء سلع ومستلزمات مجانية للمواطنين وفي الشتاء بطاطين والكثير من عوامل التدفئة.

وقالت: "المستلزمات دي بتنفع في البيت خصوصًا في وقت الغلاء زي دلوقتي، لأن فيها كل حاجة بيحتاجها البيت من تموين ومستلزمات وغيره، ووجودها مستمر مش مرة أو على فترات بتيجي كل كام يوم بتمدنا بكل اللي بنجتاجه".

الدولة تسعى لتقديم المساعدات

أوضحت، أن المبادرة بالنسبة لهم تكافل اجتماعي وخير دليل على أن الدولة تسعى لتقديم المساعدات خاصة في أوقات الغلاء مثل الآن: "بناخد منها كل حاجة ومفيش كميات محددة وبيتم التوزيع ببلاش على كل الأسر اللي محتاجة".

عامر عبدالعظيم، يعيش بالمنطقة منذ 4 سنوات منتقلًا من مدينة المنشية قال: "أحلى حاجة في حي الأسمرات هي العيشة النظيفة، هنا النظافة على مستوى عالي جدا، كل شيء حوالينا نضيف ومفيش قمامة على الأرض والعيشة كويسة والكهرباء مش بتتقطع".

أوضح أنه يشعر بالفرق بين حي الأسمرات النضيف ومنطقة المنشية التي كان يقطن بها: "الحي هنا منتشر فيه عمال النظافة اللي بينظفوا دايما وييجوا ياخدوا القمامة من الصناديق عشان الشوارع تفضل نضيفة، عكس منطقة المنشية كانت القمامة في كل حتة".

توزيع المستلزمات مجانا

وقال: "حتى الأسفلت للشوارع نضيف وشكله حلو والشوارع كلها هنا نضيفة ومفيش أي مشاكل فيها، وكذلك الخدمات دايما مستمرة وأغلبها بيتقدم لينا بشكل مجاني بدون ما نتكلف أي شيء أو أي مصاريف كل الخدمات مجانية وبيتم توزيع المستلزمات بشكل مجاني".

ورأى أن أهم ما يميز الأحياء هو نظافة المدارس نضيفة والتي تعتبر على مستوى عالي هي والحضانات: " كل حاجة هنا قريبة من بعض يعني فيه تخطيط كويس عن المناطق العشوائية اللي كنا ساكنين فيها والخدمات كمان متوفرة وقريبة والنواقص بيكملوها".

ويعد كومباوند الخيالة الذي تم تسكين عدد من المواطنين به واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للمناطق الخطرة وغير الآمنة مثل مشروعات الأسمرات بمراحلها الثلاثة والمحروسة وأهالينا والتي تقع على مساحة ٤٠ فدان تقريبًا ليضم الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 2268 وحدة سكنية.