الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية

الفنان القدير عبدالرحمن
الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة

تصدر اسم الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، محركات البحث، على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد إصابته بوعكة صحية أدت إلى دخوله الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.  

وكشف أحمد نجل الفنان الكبير "عبد الرحمن أبو زهرة"، تطورات الحالة الصحية لوالده قائلًا: "والدي ما زال غائبا عن الوعي ولا يتعامل مع أي شخص كما قال البعض، حتى إنه موجود داخل الرعاية المركزة ولا يمكن لأحد الدخول له أو التعامل معه".

وأضاف  في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ما زال الوضع الصحي لوالدي حرجًا، ولا نعلم ما الذي حدث له وما أصابه ليدخل في غيبوبة حتى إن الأطباء أيضًا لا يعلمون شيئًا، وكل اللي طالبه إن الناس تدعيله من قلبها إنه يعدي المِحنة دي على خير يا رب".

منشور نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ونشر نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه الشخصي بموقع الصور "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة.. ويا رب تعدي المرة دي على خير". 

وانهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيه داعين الله "عز وجل" أن يشفيه ويعود لمنزله وجمهوره من جديد بصحة وعافية. 

كان الفنان عبدالرحمن أبوزهرة أصيب، الفترة الماضية، بفيروس كورونا، ونقل للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذي جعل جمهور ومحبى الفنان القدير يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية، ولكن سرعان ما تعافى من فيروس كورونا المستجد كما كشف ابنه.

 وشارك نجل أبوزهرة منشورًا له عبر فيسبوك قائلًا: "تشكر عائلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته".

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