الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمطارات» تشارك بمؤتمر ومعرضACI ‎ لقارة أفريقيا

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات

شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بفعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي ‏للمطارات لقارة أفريقيا ‏ACI ‎، والذي استضافته مدينة مومباسا بدولة كينيا في الفترة من 12 إلى ‏‏19 مارس الجاري، بوفد ضم ممثلين عن الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.‏
ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏بأن مشاركة المطارات المصرية بأعمال مؤتمر‎ ACI ‎لقارة أفريقيا في إطار توجيهات الطيار ‏محمد منار وزير الطيران المدني بالحرص على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات والمعارض ذات ‏الاهتمام بشأن الطيران والمطارات وخاصة التي تعقد داخل القارة الإفريقية لما تمثله من امتداد ‏جغرافي طبيعي هام للدولة المصرية، ولأجل تفعيل عضوية مصر والتي تعتبر من الدول المؤسسة ‏لهذا المجلس، ولتبادل الخبرات والمستجدات حول أحدث سبل إدارة المطارات عالميا، ولتعظيم ‏العوائد الملاحية وغير الملاحية للمطارات المصرية.‏
يذكر أنه تم عقد مؤتمر ومعرض ‏ACI Africa‏ لهذا العام تحت عنوان "رؤية جديدة ‏مستدامة ومرنة لصناعة المطارات الإفريقية، بحضور لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس ‏المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإقليمي لقارة إفريقيا، وما يقرب من ‏‏350 مشاركا من الشخصيات ذات الصلة بعمل الطيران والمطارات والجهات الدولية مثل الأياتا ‏والإيكاو ومسئولين بمختلف المطارات داخل قارة أفريقيا.‏
وقام بتمثيل وفد الشركة القابضة بفعاليات المؤتمر كل من الملاح خالد الالفي مساعد رئيس مجلس ‏الإدارة للشئون التجارية والإقتصادية والتخطيط  حسام صبحي مدير عام التدريب.‏

القابضة للمطارات المجلس الدولي للمطارات قارة إفريقيا المهندس محمد سعيد محروس ACI

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