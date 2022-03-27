«القابضة للمطارات» تشارك بمؤتمر ومعرضACI لقارة أفريقيا
شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بفعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا ACI ، والذي استضافته مدينة مومباسا بدولة كينيا في الفترة من 12 إلى 19 مارس الجاري، بوفد ضم ممثلين عن الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.
ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن مشاركة المطارات المصرية بأعمال مؤتمر ACI لقارة أفريقيا في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالحرص على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات والمعارض ذات الاهتمام بشأن الطيران والمطارات وخاصة التي تعقد داخل القارة الإفريقية لما تمثله من امتداد جغرافي طبيعي هام للدولة المصرية، ولأجل تفعيل عضوية مصر والتي تعتبر من الدول المؤسسة لهذا المجلس، ولتبادل الخبرات والمستجدات حول أحدث سبل إدارة المطارات عالميا، ولتعظيم العوائد الملاحية وغير الملاحية للمطارات المصرية.
يذكر أنه تم عقد مؤتمر ومعرض ACI Africa لهذا العام تحت عنوان "رؤية جديدة مستدامة ومرنة لصناعة المطارات الإفريقية، بحضور لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإقليمي لقارة إفريقيا، وما يقرب من 350 مشاركا من الشخصيات ذات الصلة بعمل الطيران والمطارات والجهات الدولية مثل الأياتا والإيكاو ومسئولين بمختلف المطارات داخل قارة أفريقيا.
وقام بتمثيل وفد الشركة القابضة بفعاليات المؤتمر كل من الملاح خالد الالفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والإقتصادية والتخطيط حسام صبحي مدير عام التدريب.