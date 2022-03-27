«القابضة للمطارات» تشارك بمؤتمر ومعرضACI ‎ لقارة أفريقيا

شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بفعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي ‏للمطارات لقارة أفريقيا ‏ACI ‎، والذي استضافته مدينة مومباسا بدولة كينيا في الفترة من 12 إلى ‏‏19 مارس الجاري، بوفد ضم ممثلين عن الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.‏

ومن جانبه صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏بأن مشاركة المطارات المصرية بأعمال مؤتمر‎ ACI ‎لقارة أفريقيا في إطار توجيهات الطيار ‏محمد منار وزير الطيران المدني بالحرص على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات والمعارض ذات ‏الاهتمام بشأن الطيران والمطارات وخاصة التي تعقد داخل القارة الإفريقية لما تمثله من امتداد ‏جغرافي طبيعي هام للدولة المصرية، ولأجل تفعيل عضوية مصر والتي تعتبر من الدول المؤسسة ‏لهذا المجلس، ولتبادل الخبرات والمستجدات حول أحدث سبل إدارة المطارات عالميا، ولتعظيم ‏العوائد الملاحية وغير الملاحية للمطارات المصرية.‏

يذكر أنه تم عقد مؤتمر ومعرض ‏ACI Africa‏ لهذا العام تحت عنوان "رؤية جديدة ‏مستدامة ومرنة لصناعة المطارات الإفريقية، بحضور لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس ‏المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإقليمي لقارة إفريقيا، وما يقرب من ‏‏350 مشاركا من الشخصيات ذات الصلة بعمل الطيران والمطارات والجهات الدولية مثل الأياتا ‏والإيكاو ومسئولين بمختلف المطارات داخل قارة أفريقيا.‏

وقام بتمثيل وفد الشركة القابضة بفعاليات المؤتمر كل من الملاح خالد الالفي مساعد رئيس مجلس ‏الإدارة للشئون التجارية والإقتصادية والتخطيط حسام صبحي مدير عام التدريب.‏