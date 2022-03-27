الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها بـ«منوم فى الشاى» بالسلام

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سيدة قتلت زوجها بوضع منوم في الشاي، إلى جلسة الدور الأخير من شهر أبريل المقبل.

كان تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعید أ ـ طریق بلبیس، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن فى العقد الخامس من العمر.

وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "س.ف" يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات، یرتدى ملابسه كاملة " ولا توجد بها أى إصابات ظاھریة، وعثر برفقته على كافة المتعلقات، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا ولم يشتبه فى الحادث جنائيًا.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره یفید بأن الوفاة نتيجة ھبوط حاد بالدورة الدموية إثر تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائیة بالوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر إدارى القسم، العرض على النيابة للتحقيق.

محكمة جنايات القاهرة منوم سيدة العثور مساكن الصعید

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وائل لطفي

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