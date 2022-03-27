انطلاق احتفالية تكريم الأم المثالية بمطروح

انطلقت احتفالية تكريم الأم المثالية 2022، اليوم الأحد، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وسحر عيد عضو مجلس النواب وميرفت شرف رئيس وحدة تكافؤ الفرص وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمهات المثاليات .

احتفالية تكريم الأم المثالية

وعرض بأعلام مصر، أطفال كورال تعليم مطروح برئاسة إيناس رمزي موجه التربية الموسيقية بعرض عددا من الفقرات الغنائية احتفالا بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

كما قدم أطفال مدرسة الحرية بتقديم عرض مسرحي عن دور الأم في المنازل المصرية وتكريمها، والذي نال إعجاب الحضور، تحت إشراف رأفت الريان مدرس اللغة العربية بالمدرسة.

احتفالية تكريم الأم المثالية

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالديوان العام ومراكز ومدن المحافظة لعام ٢٠٢٢، والتى تقام تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتزامن مع احتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة في شهر مارس من كل عام.

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية

احتفالية تكريم الأم المثالية