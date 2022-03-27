الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

يطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتى تستمر حتى الأربعاء 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من مركز طب أسرة دار الحكمة بمصر الجديدة.

 

وأوضح أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

 

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي، بإجمالي 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

 

ومن جهته، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وتابع «قنديل» أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

 

ودعا جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية صد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

 

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الحملة القومية مرض شلل الأطفال مركز طب أسرة دار الحكمة المناعة المجتمعية

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