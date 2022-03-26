أسماء الجمل تشعل مسرح «الدوم».. وحسين فهمي: «حطيتي نفسك في موقف صعب»

تغنت المتسابقة أسماء الجمل، بأغنية "بيقولولي توبي"، وأغنية "فات من عمري سنين"، وأغنية الملامة"، ليشيد الفنان حسين فهمي بأدائها، قائلًا: "برافو حطيتي نفسك في موقف صعب ومنافسة قوية، لكن قدرتي تسعدينا بصوتك واستمتعت جدًا بصوتك".

وأشعلت مسرح برنامج الدوم بوابة النجوم، بهذه الأغاني التي قدمتها حتى أن الجمهور تفاعل معها بشكل قوي جدًا، لتقول لها الفنانة أصالة، عضو لجنة التحكيم: "انتي فيكي اللملوحة في بوشك جاذب، وصوتك، وصوتك فيه عزوبة، كلك على بعضك بتجنني، واللي قدمتيه حلو كتير"، وقال كريم عبد العزيز: "صوتك قوي، وبحيكي على جرأتك في اختيارك للأغاني".

برنامج "الدوم"

وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة، جدير بالذكر أن برنامج "الدوم" تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: النجمة ليلى علوي، وتامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.