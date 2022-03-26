السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: بوتين يخنق الديمقراطية ولا يجب أن يبقى في السلطة

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يجب أن يبقى في السلطة.

 

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته، مساء اليوم، ضمن ختام زيارته إلى بولندا، إن شعوب أوروبا على مدار عقود حاربت من أجل تحرير أنفسهم، مشيرا إلى أن كل جدران الهيمنة السوفيتية سقطت وانتصرت الشعوب.

 

وتعهد بايدن بمساعدة الولايات المتحدة لأوروبا على التخلص من التبعية للطاقة الروسية، مشيرا إلى أن روسيا خنقت الديمقراطية وسعت لذلك في وطنها وفي أماكن أخرى.

 

وأكد أن الروبل الروسي انهار وبلغ سعر الدولار الواحد 200 روبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اتخذت عقوبات ضد الاقتصاد الروسي وضد الأثرياء المحيطين ببوتين.

 

وقال بايدن إن خطورة الخطوات التي أقدمت عليها روسيا تطلّب ردا قويا وسريعا من الغرب، مؤكدا أن بوتين يجر روسيا إلى القرن التاسع عشر .

 

وأضاف: "حاولنا مرارا تشريك روسيا وبناء الثقة ولكنهم لم يقابلوا مقترحاتنا بجدية"، مشددا على أن  الناتو تحالف دفاعي ولم يسع أبدا لتدمير روسيا.

 

وخاطب بايدن نظيره الروسي قائلا: "نقول لبوتين أن الحق هو الذي يمنح القوة وليس العكس".

 

وأضاف: "أقول للشعب الأوكراني نحن نقف معكم، و الحريات كانت دوما محاصرة وفي كل جيل هناك خصوم للديمقراطية".

 

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك معركة كبيرة بين الحرية والاضطهاد ويجب عليهم تجهيز أنفسهم لمعركة طويلة، منوها بأن بوتين أراد أن يزرع الفرقة بين أعضاء الناتو في شرق أوروبا وغربها، مشيرا إلى أن ما يحصل في أوروبا يؤثر في الولايات المتحدة واستقرارها مهم بالنسبة لهم.

 

وشدد على أن البند الخامس من ميثاق الناتو الخاص بالدفاع عن أعضاء الحلف مقدس بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا ان قوات الولايات المتحدة في أوروبا هدفها الدفاع عن الحلفاء بحلف شمال الأطلسي وليس الاشتباك مع القوات الروسية

 

كما اعتبر الرئيس الأمريكي ان كلفة العقوبات هي السبيل الوحيد الذي سيدفع الروس لتغيير نهجهم في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تكون ضمن الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا في المستقبل بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

جو بايدن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بولندا اوروبا الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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