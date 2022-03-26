السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هاجم كلبه كلبها».. الحكم على المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا 23 أبريل

الفنانة أنوشكا
الفنانة أنوشكا

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت  حجز محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا، بالسب والقذف، بسبب هجوم الكلب على كلبها ، أثناء سيرهما بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، للحكم فى جلسة 23 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات، أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا فى شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه".

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغ من الفنانة أنوشكا، اتهمت في أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضى؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

محكمة جنح أكتوبر النيابة العامة نوفمبر أحد جيرانه السب والقذف تحديد جلسة أزمة الفنانة انوشكا

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