السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدير ملاهي مائية بأسوان عامين بعد غرق طفل

حبس
حبس

عاقبت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم السبت، مدير أحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة بالحبس لمدة عامين، وذلك إثر لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا فى مدرسة تعليم السباحة بالملاهى، وكان والده اعتبرها واقعة إهمال فى حق نجله وتقصيرًا تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.

ترجع تفاصيل القضية التى تحمل رقم 92 لسنة 2021 قسم أسوان الجديدة، إلى شهر سبتمبر من سنة 2021 ، عندما شهدت إحدى الملاهى المائية واقعة وفاة الطفل حسام محمود، مقيم مدينة أسوان الجديدة ويبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك أثناء تعليمه دروس السباحة داخل الملاهى.

وفتحت نيابة أسوان تحقيقًا فى الواقعة بعدما وجهت التهمة لمسئولى المكان بالإهمال والتقصير فى وفاة طفل، وبعد تداول القضية لحوالى 7 أشهر، أسدلت المحكمة اليوم، الستار على القضية، وقضت جنح مستأنف أسوان بحبس المتهم "ر.م" المدير المسئول عن الملاهى سنتين مع الشغل، وبراءة المتهم مالك المكان، مما نسب إليه من اتهام، وإلزام المدير المسئول بالمصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تفاصيل فتح براءة شهر الإهمال والتقصير غرق طفل حبس المتهم وفاة طفل سنتين مع الشغل براءة المتهم مدينة أسوان الجديدة

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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