بعد اعتزاله 20 سنة.. نجم «مسار إجباري» يصل نهائي بطولة مصر للإسكواش

توج الموزع الموسيقي أيمن مسعود، عضو فرقة مسار إجباري بلقب الوصيف في بطولة مصر للإسكواش لعام 2022.

وتمكن أيمن مسعود من الوصول لنهائي بطولة الاتحاد المصري للرواد في الإسكواش في أول عام له بعد اعتزاله لعب الإسكواش لما يزيد عن عشرين سنة, ليتمكن من العودة سريعا لعالم الاحتراف ويشارك في البطولة الرسمية للرواد "الماستر" على مستوى مصر, وينجح في اقتناص لقب الوصيف مع احتلاله رسميا لقب المصنف الثاني على مستوى الجمهورية في رواد الإسكواش فوق 35 سنة.

ويعد هذا التتويج الثاني في مسيرة أيمن مسعود الرياضية مع الإسكواش عقب فوزه العام الماضي بلقب بطولة الجونة الدولية, ويعد هذا الإنجاز لفتة غير مألوفة في مسيرة رواد الإسكواش خاصة بعد كونه عائدا من اعتزال دام عقدين كاملين.

وينشغل أيمن مسعود حاليا في وضع لمساته الموسيقية الأخيرة على ألبوم فرقة مسار إجباري الجديد المقرر ظهور أولى أغنياته خلال العام الجاري بعد إطلاقها مؤخرا أغنية "أقوى حب" بمناسبة احتفالات عيد الأم, مع انشغاله بمسيرته الموسيقية بعيدا عن الفرقة كموزع موسيقي بالانتهاء من أغنية منفردة تظهر للنور قريبا.

أيمن مسعود عازف كيبورد وموزع موسيقي ولاعب إسكواش محترف، بدأ عشقه مع الرياضة في سن الثامنة حتى قرر الاعتزال في الجامعة للتفرغ لدراسته، ومن بعدها غرق في غرام الموسيقى مع بدايات فرقة مسار إجباري واستمر معها لأكثر من 15 سنة حتى لمع نجمها وأصبحت حاليا من أشهر الفرق الغنائية المصرية والعربية، وبعد عشرين سنة من اعتزاله الرياضة قرر العودة لحلم طفولته القديم مع الإسكواش.