السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

على غرار المسجد الحرام.. ضم الساحة الخارجية لمسجد الإمام الحسين (صور)

مسجد الحسين
مسجد الحسين

رصدت عدسة كاميرا “الدستور” أعمال الصيانة والترميم، بمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه وأرضاه، ويتم العمل على قدم وساق، لسرعة الإنجاز والانتهاء من أعمال الصيانة.

IMG20220325143427

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه سيتم ضم ساحة المسجد الخارجية للجامع من الداخل، كما يتم تطوير الحدائق المجاورة للمسجد بشكل يليق بمكانة مسجد  الإمام  الحسين.

IMG20220325143445

كما يجرى العمل على تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، كما أن مؤسسة مساجد سوف تكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين رضي الله عنه بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله.

IMG20220325143518

كما يتم تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

IMG20220325143316

و كشف الدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، أن المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الإمام الحسين رمز مصرى، لافتًا إلى أن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سيتم العمل عليها تباعًا، ويجرى حاليا الانتهاء من التصور النهائي للتطوير الذي سوف يشمل المسجد والساحة الخارجية، وكذلك تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد حيث يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.

IMG20220325143302


و انفردت “الدستور”- في وقت سابق- بنشر خبر غلق مسجد الإمام الحسين، بمنطقة الحسين بالقاهرة، غلقًا كليًا، نظرًا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد، في الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

IMG20220325143043

ومن المقرر استمرار غلق المسجد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن الممكن أن يستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، ورجحت مصادر أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

IMG20220325143015
مولانا الإمام الحسين الدستور مسجد مولانا الإمام الحسين أعمال الصيانة والترميم الكهرباء والمياه والصرف انتهاء اعمال التطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

كواليس وفاة رجائي عطية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات الجيزة

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

تفاصيل القضية الأخيرة لرجائي عطية نقيب المحامين قبل وفاته

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية