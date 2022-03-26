على غرار المسجد الحرام.. ضم الساحة الخارجية لمسجد الإمام الحسين (صور)

رصدت عدسة كاميرا “الدستور” أعمال الصيانة والترميم، بمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه وأرضاه، ويتم العمل على قدم وساق، لسرعة الإنجاز والانتهاء من أعمال الصيانة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه سيتم ضم ساحة المسجد الخارجية للجامع من الداخل، كما يتم تطوير الحدائق المجاورة للمسجد بشكل يليق بمكانة مسجد الإمام الحسين.

كما يجرى العمل على تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت، كما أن مؤسسة مساجد سوف تكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين رضي الله عنه بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله.

كما يتم تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

و كشف الدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، أن المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الإمام الحسين رمز مصرى، لافتًا إلى أن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سيتم العمل عليها تباعًا، ويجرى حاليا الانتهاء من التصور النهائي للتطوير الذي سوف يشمل المسجد والساحة الخارجية، وكذلك تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد حيث يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.



و انفردت “الدستور”- في وقت سابق- بنشر خبر غلق مسجد الإمام الحسين، بمنطقة الحسين بالقاهرة، غلقًا كليًا، نظرًا لأعمال الصيانة والترميم داخل المسجد، في الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

ومن المقرر استمرار غلق المسجد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ومن الممكن أن يستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، ورجحت مصادر أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.