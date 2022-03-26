السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان: مد مظلة التأمين على العمالة غير المنتظمة للفلاحين والباعة الجائلين

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

تضع وزارة القوى العاملة، خلال الفترة المقبلة، نصب عينيها على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، باعتبارها أكثر الفئات المحرومة من الحصول على حقوقها الاجتماعية والصحية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت بالفعل في تسجيل ما يزيد عن 90 ألف عامل غير منتظم بعدد من المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، مشيرا إلى أن تسجيل تلك العمالة هي خطوة أولى يليها خطوات جادة في التأمين صحيا واجتماعيا على تلك العمالة.

وأشار الوزير في تصريحات له إلى أن الفترة المقبلة ستتجه الوزارة للتأمين على الفلاحين والباعة الجائلين على مستوى محافظات مصر، مؤكدا أن تلك الفئات رغم عددها الكبير، إلا أنها تعمل بدون توفير رعاية صحية واجتماعية لهم ضد مخاطر العمل.

وأضاف الوزير أن تلك الفئات سيكون لها نصيب من وثائق التأمين التكافلي، التي بدأت الوزارة بتوزيعها على صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة بعدد من محافظات مصر، حيث تغطي تلك الوثيقة حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، موضحا أن الوزارة تستهدف توزيع نحو 500 ألف وثيقة بنهاية هذا العام، قامت الوزارة بإصدار 250 ألف منها بالفعل وتوزيعها تباعا على العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر، وذلك بعد رفع قيمة الوثيقة من 100 ألف جنيه، إلى 200 ألف جنيه.

وبدأت الوزارة في تطبيق بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حث قامت بالتأمين على نحو 10 آلاف عامل غير منتظم بقطاع المقاولات، وذلك بدءا من يوليو 2021، كما تم منحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وسداد قيمة اشتراكاتهم التأمينية، وذلك كمرحلة أولى، من المقرر استكمالها على باقي فئات العمالة غير منتظمة، والتي من بينها الفلاحين والباعة الجائلين.

وزارة القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي العمالة غير المنتظمة الفلاحين الباعة الجائلين

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