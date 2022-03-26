السبت 26 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مستشار وزير التموين: ظهور بشائر دخول استثمارات خارجية

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين، إننا نعيش فترة تظهر فيها سوءات العولمة ولدينا اضطراب في أسعار الطاقة، مضيفا أننا شاهدنا بشائر في دخول بعض الاستثمارات الخارجية في ظل ظروف ندرة الدولار.

وأضاف نافع، خلال مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ألمانيا تراجع سياسة العمل بالفحم وتراجع وقف العمل بأخر محطتين نوويتين، لمواجهة الأزمة الطارئة، خاصة أن الإغلاق بسبب كورونا أدى إلى أزمة في العالم بالنسبة للصناعات، مشيرا إلى اأن مصر حققت نموا خلال العام الماضي.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن أمامنا تحد كبير في قطاع الصناعة.

وأضاف سعيد أنه قد يحدث حالة من الاعتياد على هذه الحالة مثلما حدث مع كورونا واتخذنا الإجراءات الاحترازية وأما نصل إلى حل وانفراجة خلال الشهور المقبلة.

ولفت إلى أنه في مصر لدينا مهمة هامة وهو كيف نتعامل مع الأزمات التي تحدث على المستوى العالمي، واليوم في أزمة هناك أزمة اقتصادية لأنها في قلب النظام الرأسمالي كله، والحرب تسبب أزمة في حركة الصادرات والواردات في العالم وسعر الدولار وتهديدات متبادلة على المستوى العالمي خاصة بين أقطاب تمتلك أسلحة الدمار الشامل، وهذا التهديد يهز حركة الاستثمار ويصلنا.

وأوضح أنه هناك مشكلتين أساسيتين يجب مواجهتمها في مصر، خاصة أن الصناعة ثقافة وتوطين الصناعة ليست عملية فنية فقط.

وذكر أن التطور الصناعي يحتاج سوق، ومصر ليست سوقا قوية بالفكرة التي نتخيلها خاصة مثل صناعة السيارات، والسوق الإقليمي يتيح لنا مساحة أكبر من الطاقة الاستهلاكية التي يمكن أن تستوعب نموا كبيرا في الصناعة المصرية.

وزير التموين القطاع الخاص اسعار الطاقة توطين الصناعة الصناعة المصرية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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