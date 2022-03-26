مصرع فتاة صدمها قطار بالشرقية

لقيت فتاة مصرعها، أسفل عجلات القطار، بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم ونقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد مصرع فتاة أسفل عجلات القطار، بقرية كفر البلاسى، دائرة مركز فاقوس، أمام محطة الرفع.

وتبين وفاة "ايمان. م.ع" 21 سنة، مقيمة كفر البلاسي، بمركز فاقوس، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور الأشخاص.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس العام تحت تصرف النيابة.