«الشيطان أغوانى».. اعترافات صاحب محل يصور الفتيات فى «البروفة»

أدلى صاحب محل ملابس "أتيليه"، وضع كاميرا مراقبة داخل شفاط التهوية للتجسس على الفتيات وتصويرهن "خلسة" داخل غرفة تبديل الملابس "البروفة" باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون.

وقال المتهم إن الشيطان هو من أغواه، حيث رأى أن معظم الترددات على محله فتيات صغيرات جميلات فأراد أن يراهن ويشبع رغباته الشيطانية.

وأشار المتهم إلى أنه كان ينقل الصور إلى هاتفه المحمول، ثم يقوم بإرسالها إلى الفتيات وابتزازهن ماديًا مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتهم أنه كان يهدد الفتيات اللاتي يرفضن الدفع بوضع صورهن على المواقع الإباحية.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، تفيد أنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه" بدائرة القسم، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديلها ملابسها، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن صاحب محل يدعى "م س" 60 سنة، قام بوضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض الفتيات وقيامه بابتزازهن ماديًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.