بوتين يوقع قانونا يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أجهزة السلطة الروسية فى الخارج

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون فدرالي يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة أجهزة السلطة الروسية في الخارج.



وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن القانون الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، ينص على عقوبة أقصاها السجن 15 عاما على نشر معلومات كاذبة عن أجهزة مثل الحرس الوطني الروسي أو وزارة الطوارئ أو النيابة العامة أو البعثات الدبلوماسية.



ووقع الرئيس الروسي أيضا قانونا حول المسؤولية الإدارية عن تشويه سمعة أجهزة السلطة الروسية العاملة في الخارج.



وينص القانون على فرض غرامات متفاوتة من 30 ألف روبل حتى 500 ألف روبل على المخالفين.