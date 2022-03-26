برلمانية تطالب أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بسرعة تقنين الأوضاع

قالت الدكتورة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعم كبير للاقتصاد الوطني لذا يجب تذليل العقبات حتى ينمو أكثر من ذلك لافتة خلال جولة اللجنة الميدانية بمحافظة الإسكندرية ولقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن قانون 152 لسنة 2020 ذلل الكثير من العقبات ويقدم مزايا ومنح ضريبية للشباب الراغب في عمل مشروعات صغيرة بشكل غير مسبوق.

وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القطاع غير الرسمي بسرعة تقنين الأوضاع للاستفادة بالمزايا الضريبية حيث يتم منح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن القانون 109 مادة لا يوجد مادة عقابية واحدة.

وكان قد استعرض النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ولابد من إيجاد آلية لحل هذه المشكلات، موضحاً “أن البرلمان والحكومة في خندق واحد لبناء مصر الجديدة، ولا بد من حل مشكلات المنتجين وعايزين نطبطب على الناس، لأنهم تعبوا جدا ودورنا حل مشاكلهم”.