يحافظ على الصحة العاطفية.. لماذا يجب أن يأخذ الإنسان قسط من الراحة أثناء العمل؟

هل تجد صعوبة في مواصلة العمل لساعات طويلة؟.. إذا أنت في حالة إلى محاولة الحصول على قسط من الراحة كي تتمكن من الاستمرار في العمل مرة أخرى، قد يعتقد البعض أن أوقات الراحة ما هي إلا مجال لمرور الوقت من غير فائدة ولكن هذا الأمر غير صحيح.



في السطور التالية نشير إلى عدد من الأسباب والفوائد التي تحصل عليها إذا ما حصلت على عدد من ساعات الراحة في منتصف اليوم، وذلك بحسب ما ورد في موقع "success".

زيادة الإنتاج:

أجريت دراسة على عدد من الموظفين ووجدت أن إنتاج الأشخاص في أول اليوم، وبعد الحصول على فترات للراحة أعلى بكثير من معدل الإنتاج في حالات الاستمرار دون الحصول على قسط من الراحة، فالعمل لساعات طويلة يستهلك طاقة الإنسان، لذلك كان من الضروري الحصول على فترات للراحة أثناء اليوم.

يحافظ على الصحة العاطفية:

يؤدي الجلوس إلى ساعات طويلة خلف شاشات المحمول، والأجهزة الحديثة إلى حبس الجسد الذي خلق للحركة، وحبس تدفق الدم في الجسم مما يؤدي بك في النهاية إلى عدم القدرة على التحكم في صحتك الجسدية والعاطفية في آن واحد.

الحد من الإجهاد:

يؤدي العمل إلى ساعات طويله إلى عدم القدرة على التركيز والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على الاستمرار، وهذا أمر طبيعي للغاية، فجسد الإنسان في حاجة دائمة إلى الشعور بالراحة، كي يتمكن من الاستمرار ومعاودة العمل مرة أخرى.

القدرة على الإبداع:

في الأعمال التي تطلب وجود أفكار إبداعية وقدرة على التنوع، يجب أن يحصل أصحابها على قسط كافي من الراحة لكي يتمكنوا من القدرة على ممارسة عملية الإبداع مرة أخرى، فالعمل لساعات طويلة يفقدهم هذه القدرة ويجعلهم يخسرون الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها، متى حصلوا على قسط كافي من الراحة.