الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب فى ثلاث محافظات

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، عن القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت العصابات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة، ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العسكرية في الفرق الأولى والعاشرة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات- أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في خانقين بمحافظة ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (406)".

 وأضافت أن "المفارز الاستخبارية، وبإسناد من كتيبة الاستطلاع في الفرقة العاشرة، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة بالأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت إلى أنه "في سياق متصل تمكنت المفارز التابعة للاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعة عشرة من إلقاء القبض على امرأتين تقومان بجمع الأموال (الكفالات) لتوزيعها على عوائل عصابات داعش الارهابية في قرى الزاب والحويجة بمحافظة كركوك، وهما من المطلوبات للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت أن "المتهمين والإرهابيين تمت إحالتهم إلى جهات الطلب حسب الاختصاص بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

الاعلام الامني الإرهاب استهدفت العصابات الاستخبارات العسكرية معلومات استخبارية

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