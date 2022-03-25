الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«قبله بأسبوع».. أفضل 10 رسائل تهنئة بحلول شهر رمضان 2022

رمضان
رمضان

ينتظر ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض بداية شهر رمضان 2022 لما له من فضل وبهجة على قلوبهم، وقد حددت الحسابات الفلكية موعد بداية شهر رمضان 2022 يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.

ميعاد شهر رمضان 2022

وأعدت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2022 وحددت عدد أيام الشهر الكريم ليكون مدة شهر رمضان فلكيًّا 30 يومًا، وينتهي شهر رمضان يوم الأحد أول مايو 2022.

رسائل تهنئة بحلول شهر رمضان 2022

 وخلال هذه الأيام يتبادل  الناس رسائل التهاني والمباركات بمناسبة حلول الشهر الكريم ، ونجمع لكم أفضل الرسائل المليئة بالمحبة.

1- نتمنى أن يأتي رمضان في هذا العام ويجلب معه السعادة والخير والسلام، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى عائلتكم.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

2- عسى الله أن يعطيكم السعادة والبهجة والسرور في شهر رمضان الكريم، أتمنى من الله أن يتقبل صيامكم وصلاتكم، وأن تكون حياتك جميلة كأيامه طوال العام.. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم.

3- في هذا الشهر العظيم أتمنى من الله أن تنير روح رمضان قلوبكم، وأن تساعدكم في الحكم الصحيح والجيد بين الحق والباطل، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم دائمًا بخير، رمضان كريم.

 

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4- اسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة.

5- نرجو من الله أن يعطيكم السعادة والبهجة في شهر رمضان المبارك، وأن يرشدك الله في هذا الشهر الكريم إلى الطريق الصحيح، رمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعًا، وكل عام وأنتم بخير.

6- اللهم أهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ابعث رسائل من كل قلبي محملة بأجمل العطور تهنئ الجميع بشهر رمضان الكريم.

7- بارك الله سبحانه في هذا الشهر العظيم الفضيل حين الطاعة والعبادة ورزقكم الخير أينما كان وضاعف حسناتكم رمضان كريم.

8- أعاد الله عليكم شهر الطاعات بالخير فاستقبلوا شهركم هذا بالسعادة والفرحة والسعي وراء فعل الطاعة أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل.

9- رمضان شهر المغفرة والرحمة اللهم أهل ذلك الشهر بكل الخيرات والبركات وأعاننا على صيامه وإقامة الأعمال الصالحة رمضان كريم يا أهل الطاعات زادكم الله من واسع فضله.

10- اللهـٌم اجعل رمضان شهراً جديداً لأرواحنا تمحو عنها ما مضى وتبلغنا عفوك والرضى والعتق من النار ونحن وأنتم بأتم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم طيبين .

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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