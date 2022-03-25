الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجهزة الأمن تضبط 16 طن دقيق ومكرونة مجهولة المصدر بالقليوبية

دقيق ومكرونة مجهولة
دقيق ومكرونة مجهولة المصدر

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية في ضبط (قرابة 16 طن دقيق أبيض – مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مجهولة المصدر علامات تجارية السلع الغذائية شرطة التموين قطاع الأمن العام مديريات الأمن محافظة القليوبية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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