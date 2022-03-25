الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا تخصّص مليار يورو إضافياً لتعزيز قدراتها الدفاعية

وزيرة الدفاع لوديفين
وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر

أعلنت الحكومة البلجيكية تخصيص مليار يورو إضافي لزيادة قدراتها الدفاعية دعماً للجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي الذي يعزّز جناحه الشرقي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل شهر.


وقالت وزيرة الدفاع لوديفين ديدوندر خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إنّ هذه الزيادة تهدف إلى "رفع مستوى الاستعداد والاستجابة الدفاعيين على المدى القصير في سياق النزاع الدائر في أوكرانيا".


وهذا المبلغ الذي تعتزم الحكومة إنفاقه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 يمثل زيادة بنسبة الضعف للميزانية المرصودة للدفاع حالياً.


وتعتزم بلجيكا على وجه الخصوص زيادة دعمها لقوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تشارك فيها بواقع 300 عسكري يتمركزون في رومانيا في كتيبة تقودها فرنسا.


وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو حذّر الخميس لدى وصوله لحضور قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي في بروكسل من أنّ عسكريي بلاده “سيكونون على الأرجح على هذه الجبهة لبعض الوقت.

بلجيكا جيكا مليار يورو الدفاع لتعزيز تعزيز قدرات مليار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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