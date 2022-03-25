الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الألمانية: برلين لا تنوى الإبلاغ عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا

كريستينا لامبرخت
كريستينا لامبرخت

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت أن بلادها لا تنوي مواصلة الإبلاغ عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

وقالت في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية: "لا يمكننا المخاطرة باستهداف عمليات التسليم هذه"، مشيرة إلى أن "روسيا تراقب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".

 

وأضافت: "نحن نقدم الدعم بعدة طرق، ونتحقق باستمرار من الفرص المتاحة لدينا، ليس فقط فيما يتعلق بمخزونات الجيش الألماني، ولكن أيضا من خلال شراء أسلحة من الجانب الأوكراني".

 

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون اتخاذ قرار سياسي بتخصيص مليار يورو إضافي لأوكرانيا لشراء الأسلحة".

 

ودعا رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى وقف توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا.

 

بدوره شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن "إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تصب البنزين إلى نار الصراع في البلاد".

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