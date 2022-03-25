«وراكم يا رجالة».. نجوم الفن يدعمون منتخب مصر أمام السنغال

يواجه المنتخب الوطني لمواجهة منتخب السنغال على استاد القاهرة اليوم الجمعة في إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء.



وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة من خلال السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعين لأبطال المنتخب القومي بالتوفيق والفوز غدًا أمام نظيره السنغالي.



وكتب المخرج مجدي الهواري، عبر موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" قائلًا: "إحنا واركم يارجالة ✌🏽🇪🇬👏🤞🏽".



وعلّق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين على الصورة التي نشرها اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ومنتخب ليفربول الإنجليزي وهو يطلب مساندة الجماهير، قائلا: "ربنا يوفقكم إن شاءالله ❤❤".

وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز قائلًا: "إن شاء لله الفوز .. ربنا معاكوا يا كابتن ♥️ "، وتفاعل الفنان مصطفي درويش مع منشور "مو صلاح"، قائلًا: "معاكم بإذن الله منصورين"، ودوّن المطرب طارق الشيخ: "يارب إن شاء الله يفرحونا بكرة بقالنا كتير ما فرحناش".

رسالة محمد صلاح للجمهور



ووجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة للمشجعين قبل المباراة المرتقبة أمام السنغال في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر صلاح صورة الجمهور المصري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وموقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك" مع تعليق: "محتاجينكم بكرة".

وتفاعل مع منشور اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول الإنجليزي، عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، داعين بالفوز للمنتخب الوطني اليوم، والصعود لكأس العالم.



جدير بالذكر أن شركة تذكرتى أعلنت في وقت سابق أن تذاكر مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها على استاد القاهرة نفدت بالكامل.