السَّند.. تحرك برلمانى لتنفيذ توجيهات الرئيس بدعم المرأة تشريعيًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم الأم المثالية، بضرورة إعادة إصلاح التشريعات والقوانين التى تخص المرأة المصرية لحمايتها وتعزيز قيمتها داخل المجتمع، أعلن عدد من نائبات البرلمان عن تقديم تعديلات على عدد من القوانين، أبرزها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش الجنسى والابتزاز وضرب الزوجات، وتقديم قانون لمواجهة العنف ضد المرأة.

وتقدم جميع أعضاء وعضوات المجلس القومى للمرأة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، على التوجيهات التى أصدرها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

مايا مرسى: ما زالت هناك مفاجآت رئاسية أخرى

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها سعيدة وفخورة بهذه التوجيهات «مهمة جدًا، وجاءت شاملة وملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية فى الكثير من القضايا الملحة التى تخصها، سواء داخل محيط أسرتها أو خارجه أو فى سوق العمل».

وأضافت «مايا»: «تعكس التوجيهات إصرار القيادة السياسية على القضاء على جميع مظاهر العنف ضد المرأة، سواء كانت التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل والإيذاء البدنى فى نطاق الأسرة، ضمانًا لتوفير الحماية للمرأة والفتاة المصرية».

وتابعت: «كما شملت التوجيهات الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة والقاطنات فى المحافظات الحدودية»، مؤكدة ثقتها فى أن العصر الذهبى للمرأة المصرية ما زال يتضمن العديد من المفاجآت السارة للمرأة.

إيفلين متى: السيسى قدوة يُحتذى بها

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى حرص على تقديم دروس قصيرة خلال احتفالية تكريم الأم المثالية، تحمل العديد من العبر والرسائل بضرورة وأهمية تمكين المرأة المصرية والاعتراف بفضلها ودورها فى بناء المجتمعات، قائلة: «الرئيس السيسى يقدم نموذجًا يحتذى به للزوج والأب والابن البار بوالديه، ليكون قدوة ومثالًا يحتذى به فى احترام المرأة وتعظيم مكانتها وقيمتها».

وأضافت «إيفلين»، لـ«الدستور»، أن توجيهات الرئيس السيسى فى غاية الأهمية، لا سيما فى ظل وجود بعض الممارسات والتجاوزات الخاطئة التى تحدث مع المرأة، مثل جرائم العنف والابتزاز والتحرش والاغتصاب، وجميع الظواهر التى تفقدها قيمتها داخل المجتمع.

وأشارت «إيفلين» إلى أن هناك عددًا من القوانين بحاجة لإعادة النظر وأخرى تحتاج للخروج للنور سريعًا، على رأسها قانون الأحوال الشخصية وتعديل بنود الرؤية والحضانة وتبعية الولاية والنفقة، وغيرها من المواد التى تجعل الأب يظلم الأم فيما يخص رؤية الأطفال مثلًا.

ولفتت إلى أن خروج القانون للنور سيسهم فى حل كثير من المشكلات القائمة حتى الآن بين المنفصلين، ما سينعكس على استقرار المجتمع والحفاظ على الهدوء الأسرى.

وأكدت أن قوانين العنف ضد المرأة تحتاج لإعادة صياغة من جديد وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب والابتزاز بجميع صوره.

شادية خضير: نعيش أزهى العصور

من جهتها، قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إنه من الضرورى إجراء تعديلات سريعة على جميع القوانين التى تتعلق بالمرأة، كقانون العقوبات لمواجهة ظواهر العنف والتحرش، وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المشدد، فضلًا عن ضرورة التفكير فى إعداد تشريعات تحافظ على المرأة فى جميع نواحى الحياة، لتكون بذلك مؤمنة ضد أى انتهاك أو ممارسات خاطئة تضر بصورتها. وثمّنت «خضير» توجيهات الرئيس السيسى، بضرورة احترام المرأة، واعتبارها شريكًا أساسيًا فى التنمية، دون أدنى تمييز أو تفرقة. لافتة إلى أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى، نظرًا لأنه وضع لها خطة تمكين ناجحة، وقالت: «الرئيس بنفسه يعترف بهذا التمكين، بل يمنح لها المزيد والمزيد من أجل توصيل مشاعر الحب والاحترام لكل أم مصرية».

ميرفت عبدالعظيم: المجتمع المدنى مطالب بالتوعية

النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أكدت أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى جهود التوعية بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن البرلمان سيتحرك لتفعيل القرارات التى أعلنها الرئيس السيسى خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، ومن بينها مواجهة التحرش ورفع الوعى بوظائف المستقبل. ووجهت «ميرفت» الشكر والتقدير للرئيس السيسى، على دعمه الدائم للمرأة الذى يظهر جليًا فى جميع المناسبات والخطابات التى يلقيها على الأمة، فضلًا عن تخصيص عام ٢٠١٧ للمرأة المصرية، وهو أكبر دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذى تقوم به المرأة المصرية حاليًا، وعلى مدار التاريخ فى بناء ونهضة مصر الحديثة، قائلة: «التاريخ سوف يذكر أن الرئيس السيسى أكبر داعم للمرأة المصرية».

سولاف درويش: التشريعات ستظهر قريبًا

بدورها، قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب: «سوف نعمل على تحويل توجيهات الرئيس السيسى إلى تشريعات تحت قبة البرلمان»، مشيرة إلى أنها تقدمت من قبل بقانون خاص بالعنف ضد المرأة، وتوجيه عقوبات ضد تلك الممارسات، وستقدمه مرة أخرى بعد العرض على حزب «مستقبل وطن» لمزيد من التنقيح والدراسة فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى.

وأشادت «سولاف» بحديث الرئيس السيسى، الذى اتسم بالحميمية والصراحة والوضوح، مشيرة إلى أنه قال «حينما تتحدث إلى المرأة.. يدك خلف ظهرك»، تقديرًا واحترامًا للمرأة.

وشددت على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس على أرض الواقع فيما يتعلق بتمكين المرأة فى سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسى فى هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة فى أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدنى فى نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها