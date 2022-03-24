الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحث أمريكا على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بضائعها

الصين
الصين

حثت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة جميع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية، من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جيويه تينج، بحسب وكالة الأنباء "شينخوا"، إلى أن خطوة إعلان الولايات المتحدة إعادة تطبيق 352 استثناء من التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية، تفضي إلى التجارة الطبيعية لهذه السلع.
وأوضحت تينج أن الصين أكدت دائما أن الإجراء الأحادي بفرض رسوم جمركية إضافية من قبل الجانب الأمريكي، لا يفيد البلدين والعالم.
وأكدت أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في معدلات التضخم وتحديات تواجه التعافي الاقتصادي، تأمل الصين في أن تلغي الولايات المتحدة- من أجل المصالح الأساسية للمستهلكين والمنتجين في كلا البلدين- جميع التعريفات الإضافية التي فرضتها على المنتجات الصينية قريبا، لدفع عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.

الصين الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الامريكية

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