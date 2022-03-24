أحمد رزق: معرض المنتجات الغذائية فرصة للمنتجين ورواد الأعمال

انتهت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الشريك الاستراتيجي من الاستعدادات للتجهيز للمرحلة الثانية من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية، والتى ستنطلق يومي 25/26 مارس جاري، التي تتمثل في افتتاح معرض لرواد الأعمال فى مجال المنتجات الغذائية التراثية وعقد حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم 26 مارس بحديقة الأورمان بالجيزة.

وقال أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المعرض سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال في مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم وهو تشجيع للمشروعات الصغيرة المختلفة وخاصة فى مجال الغذاء، مشيرا إلى أنه تم انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية والتي تعقد لأول مصر يومي 16/17 مارس الماضي، وذلك بمشاركة 165 مؤسسة وجمعية وجهة إنتاجية، مشاركين من 22 محافظة، ووصل عدد المنتجات إلى 763 منتجًا غذائيًا تراثيًا محليًا، وتضمنت المرحلة الأولى وهي مرحلة التحكيم والتذوق، من تذوق وتقييم المنتجات على مدار يومين واختيار منها أفضل، وذلك خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتِج – أخصائي) وتقييم المنتج من حيث ثلاثة عوامل المظهر والطعم والرائحة.

وأشار إلى أن اللجنة ضمت فى عضويتها خبراء ومتخصصين، وذلك من خلال مشاركة كلية الزراعة بجامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور أيمن حافظ عيسي عميد الكلية، والتى شاركت بخبراء زراعيين لتقيم المنتجات الغذائية المشاركة بالمسابقة، مضيفًا أنه على مدار يومين تم تقييم وتذوق المنتجات واستخراج منها أفضلها، فلكل منتج مشارك يتضمن تفاصيل كثيرة من حيث العراقة والتاريخ ومدى ارتباط الشعب المصري به سواء كانت من أكلات شعبية مرتبطة بمواسم واحتفالات مصرية أصيلة، وهو ما أعطى اهتمام كبير من أغلب الشركات سواء بالمشاركة أو برعاية المنظمات الدولية والشركات الكبري وغيرها من الشركاء المحليين، ويأتى ذلك إيمانا بالدور الكبير لتنمية الصناعة والاقتصاد والمشروعات الصغيرة فى مصر.

وقال أحمد رضا، معاون وزيرة التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، إن مسابقة الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية تعد ركيزة أساسية للتعريف بالتراث الغذائي المصري وكذا المساعدة على الحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري، لافتًا إلى أن المسابقة تعزز من خلق فرص عمل للشباب ورواد الأعمال وكذا خلق الفرص الاستثمارية الجديدة للمنتجين والموزعين مما يتيح زيادة فتح المنافذ الخاصة بهم وبالتالي زيادة فرص التصدير لتلك المنتجات، وهو الأمر الذي تنتهجه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة في زيادة عدد الصادرات وتقليل الواردات.