بالأرقام.. الصادرات المصرية تجوب الأسواق حول العالم

طفرة حقيقة شهدتها مصر على مختلف الأصعدة طالت جميع القطاعات في الدولة، وذلك منذ تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية التي كان لها دورها في تضاعفت معدلات الصادرات المصرية لاسيما في العام الحالي، إذ شهد زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات جعلت مصر بين قائمة الدول الأعلى عالميًا.

وخلال الفترة الأخيرة، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر الوطنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 4 مليارات و317 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما بلغت 2 مليار 971 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت مليار و346 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمنت القائمة كلا من صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت 760 مليونا و738 ألف دولار، مقابل 613 مليونا و57 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 147 مليونا و681 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من السلع تامة الصنع بقيمة مليار و802 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل مليار و419 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020.

في السياق، أوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القفزة التي حققتها مصر في الصادرات على مختلف المنتجات، جاءت نتيجة تشجيع الدولة وافتتاح أسواق جديدة فى التكتلات الاقتصادية التي اشتركت فيها مصر مثل الكوميسا ومنطقة القارة الأفريقية وغيرها من التجمعات الاقتصادية التي تتهافت على المنتجات المصري.

وأكد النحاس أن المعدلات الجديدة التي حققتها الصادرات تشير الى وجود فرص تنافسية جديدة لصالح المنتج المصري أمام المنتجات الأخرى، مشيرًا إلى أهمية ذلك في خفض معدلات البطالة في الدولة وفي المقابل ارتفاع وزيادة نسب فرص العمل الجديدة أمام الشباب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وصول الصادرات المصرية إلى ما يزيد على 17 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ومواصلة ارتفاع الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، يشير إلى أن مصر تسير على خطى ثابتة وناجحة تجاه تحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار صادرات.

وفيما يخص الصادرات الزراعية فإنه خلال 2020، احتلت مصر المركز الأول في تصدير الموالح كالبرتقال، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف 86 طن، وصدرت البطاطس المركز الثاني من صادرات المنتجات الزراعية بواقع 107 ألف 94 طن، بينما تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألف و187 طن، في حين جاء البطاطا في المركز الخامس بإجمالي 12 ألف و153 طن من حجم الصادرات.

وسجلت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول أمريكا الجنوبية معدلات مرتفعة وصلت إلى حدود 5.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار بنسبة نمو 34.2%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفعت صادرات مصر إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد سجلت الصادرات المصرية خلال عام 2021 نحو 1.2 مليار دولار تقريبا، وذلك وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة.

وساهم ارتفاع الصادرات المصرية في تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى لتسجل نحو 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 21.6٪.