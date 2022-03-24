الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح فرع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية بسيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فرع البنك بسيوة للمعاملات الإسلامية، وذلك بحضور عدد من مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ مطروح وسيوة. 

ويقع البنك على مساحة ١٤٠ م٢ من دور واحد، وذلك لتقديم مزيد من الخدمات البنكية لأهالي سيوة خاصة في إطار دعم التنمية الزراعية بالواحة والحرص على تشغيل أبناء سيوة بفرع البنك في إطار تحقيق مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

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ويعمل بفرع البنك الزراعى بسيوة عدد ٩ أفراد منهم ٨ من أبناء مطروح وسيوة، مع الالتزام بالزى السيوى والتأكيد على الخدمات الميدانية. 

ويقدم البنك تخفيضات على المصروفات الإدارية بنسبة ٥٠% للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير الإجراءات وتخفيفا عليهم، وكذلك الوصول الى جميع المزارعين وطرح فرص الدعم المناسبة التى يطرحها البنك الزراعى لمزارعي الواحة وجميع الأهالي.

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ووجه رئيس مجلس إدارة البنك بتوسعة العمل الميدانى لخدمة أهالي سيوة ،خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب ودعم وتشجيع  مشروعاتهم الاقتصادية وتسويقها خاصة المرتبطة بالبيئة كالخياطة والتطريز وغيرها والتنسيق مع مركز ومدينة سيوة للوصول إلى أكبر عدد من السيدات المعيلات لتوفير المواد الخام والتدريب لهم والدعم المالي وفق التعاملات الإسلامية.

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وكان افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، في ١٥ مارس ٢٠٢٢، مهرجان الزيتون المصري، ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمحافظة مطروح بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومشاركة الجامعة، وبالتنسيق مع المحافظة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مي علام المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بالأكاديمية، والدكتور عمرو عبد الحميد عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية ورئيس المشروع.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح التنمية الزراعية مدينة سيوة البنك الزراعي المصري المعاملات الاسلامية

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