نظر استئناف المتهم السادس في قضية «بسنت» على حبسه 18 أبريل

حددت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية جلسة 18 أبريل المقبل لنظر استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة 5 سنوات في التهم المنسوبة إليه وذلك بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للاستئناف الحكم عقب صدوره اليوم.

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني، قد قضت بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه.

وتضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.