الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر استئناف المتهم السادس في قضية «بسنت» على حبسه 18 أبريل

بسنت
بسنت

حددت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية جلسة 18 أبريل المقبل لنظر استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة 5 سنوات في التهم المنسوبة إليه وذلك بعد أن تقدم دفاع المتهم بطلب للاستئناف الحكم عقب صدوره اليوم.

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني، قد قضت بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه.

وتضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.

محكمة الطفل طنطا محافظة الغربية قضية فتاة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

بعد فاتورة الـ 43 ألف جنيه.. ما حكم الشرع في توريد الشفاة؟

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة.. التفاصيل الكاملة (صور)

رئيس «ميكار» يجامل صديقه سامح سعد بـ«صفقة أرض» رفضتها الجمعية العامة (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية