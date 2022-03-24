بنى سويف تستعد لتطعيم 574 ألف طفلاً ضد شلل الأطفال

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "بالمجان"،التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام من الأحد 27 إلى الأربعاء 30 مارس الجاري، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 574 ألفا و349 طفلاً وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، موجها مديرية الأوقاف "من خلال أئمة المساجد" بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة الجمعة القادمة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس الأحد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع و195 مركز تطعيم وإجمالي 1571 فرقة تطعيم منها 221 فرق تطعيم ثابتة "وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية وقروية ورعايات الطفل ومكاتب صحة"، و1350 فرق متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال (المصريين وغير المصريين) ، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم، ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.